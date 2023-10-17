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        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, yarın BBC Grengewald'i konuk edecek

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu ikinci maçında yarın Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:01
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        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, yarın BBC Grengewald'i konuk edecek
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        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu ikinci maçında yarın Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald ile karşılaşacak.

        Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un başantrenörü Selen Erdem, yaptığı açıklamada, ikinci maçlarında ev sahibi avantajını kullanarak gruptaki ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

        Erdem tüm Antalyalıları, tribünleri doldurarak bu önemli karşılaşmada kendilerini desteklemeye davet etti.

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine deplasmanda 124-92 yenilmişti.

        BBC Grengewald ise gruptaki ilk maçında evinde KP Tany Brno ekibine 76-59 mağlup olmuştu.

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