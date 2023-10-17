Filmlerden esinlenilerek oluşturulan "dijital evren" yaklaşık 400 bin ziyaretçi çekti HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / BEKİR BEKTAŞ - Antalya'da, Avatar ve Star Wars filmlerinden esinlenilerek 5 bin metrekare alanda kurulan Digiverse Dijital Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'ni yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / BEKİR BEKTAŞ - Antalya'da, Avatar ve Star Wars filmlerinden esinlenilerek 5 bin metrekare alanda kurulan Digiverse Dijital Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'ni yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti.

Belek Turizm Merkezi'nde geçen yıl ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan "dijital evren", yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bilim, teknoloji ve fotoğrafa meraklı kent sakinlerinin de ilgisini çekiyor.

İki boyutlu görsellerin karekod teknolojisiyle 3 boyutlu görüntülendiği merkezde, farklı amaçlar için geliştirilen teknolojiler sanatla birleştirilerek ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatılıyor.

Sanal evrende sanatsal bir yolculuğa çıkma fırsatı sunulan Digiverse'te, 360 derecelik sürükleyici sergi alanlarında yapay zeka teknolojisine yer veriliyor.

Avatar ve Star Wars filmlerinin konseptinden esinlenilerek tasarlanan 200'den fazla dijital sanat eseri ve deneyim alanını barındıran merkez, çocuklara eğitim için de kullanılıyor.

- "Ziyaretçileri farklı bir boyuta taşıyor"

Digiverse Dijital Evren Deneyimi Gösteri Merkezi Genel Müdürü Feride Uygur, AA muhabirine, merkezin sanat, teknoloji ve eğlenceyi harmanlayan "ilk ve tek sanal evren platformu" olduğunu söyledi.

Merkezdeki sanat eserlerinin görüntülenmesi ya da dijital evren deneyimi yaşamak için gözlük veya kulaklık gibi herhangi bir aksesuar kullanılmadığını belirten Uygur, üst teknolojiyle canlandırılan eserlerin ziyaretçileri farklı bir boyuta taşıdığını ifade etti.

Antalya turizmine güç ve renk kazandırdıklarını dile getiren Uygur, "Ülkemizin ve Antalya'nın uluslararası platformdaki rekabetine ve tanıtımına katkı sunuyoruz. Nitelikli ve kaliteli bir turizm sunmak üzere çıktığımız bu yolda çok keyifli ve yüzde 100 memnuniyetle karşılaşıyoruz. Günübirlik misafirlerin yanı sıra otellerde konaklayan yerli ve yabancı turistler için de alternatif destinasyon olduk." dedi.

Bir yıldır faaliyette olduklarını hatırlatan Uygur, bu süre içinde yaklaşık 400 bin kişiyi ağırladıklarını kaydetti.

- Başka ülkelerde de kurulacak

Orta Doğu, Bulgaristan, Almanya'dan ciddi talep geldiğini anlatan Uygur, şöyle devam etti:

"Misafirlerimizden aldığımız yoğun ilgi ve memnuniyet yatırımcımızın farklı ülkelerde de yatırım ağı oluşturmasına vesile oldu. Türk yatırımcısının projesini başta Kazakistan ve Almanya olmak üzere bazı ülkelere de kazandırmak ve bir dünya markası haline getirmek için gerekli adımlar atıldı. Digiverse, farklı ülkelerde de deneyimlenebilecek."

Eğitim faaliyetlerine destek olduklarına da değinen Uygur, özel ve devlet okulundaki öğrencileri merkezde ağırladıklarını ve çocukların yapay zeka ve teknolojiyle tanışmalarını sağladıklarını sözlerine ekledi.