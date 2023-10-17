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        Antalya'da deniz skuteriyle Meis Adası'na geçmeye çalışan kişi yakalandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz skuteriyle (sea scooter) Meis Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:25
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        Antalya'da deniz skuteriyle Meis Adası'na geçmeye çalışan kişi yakalandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz skuteriyle (sea scooter) Meis Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu yakaladı.

        Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayrak Adası açığında bir kişinin deniz skuteri kullanarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

        Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, Meis Adası'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu kişiyi yakaladı.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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