Antalya'da deniz skuteriyle Meis Adası'na geçmeye çalışan kişi yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz skuteriyle (sea scooter) Meis Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu yakaladı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz skuteriyle (sea scooter) Meis Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu yakaladı.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayrak Adası açığında bir kişinin deniz skuteri kullanarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, Meis Adası'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu kişiyi yakaladı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.