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        ATSO Başkanı Ali Bahar'dan "kayıt dışı" ile topyekun mücadele çağrısı:

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "kayıt dışı"na karşı topyekun bir mücadele yürütülmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:08
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        ATSO Başkanı Ali Bahar'dan "kayıt dışı" ile topyekun mücadele çağrısı:
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "kayıt dışı"na karşı topyekun bir mücadele yürütülmesi gerektiğini söyledi.

        Bahar, göreve gelişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla ATSO'da düzenlediği basın toplantısında, bir yılda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Dünyada yaşanan her olaydan Antalya'nın etkilendiğini belirten Bahar, kentin çok göç aldığını hatırlattı.

        Antalya'nın, yabancı ortaklı şirket sayısı bakımından İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Bahar, ​​​​​​​oda olarak kentin başta ekonomisi olmak üzere her alanda gelişimine katkı sağlayacak projelere imza attıklarını kaydetti.

        Kentin sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Bahar, ilgili bakanlıkları ziyaret ederek sorunları aktardıklarını ve çözüm önerileri sunduklarını dile getirdi.

        Bahar, günübirlik ev kiralama, turizmin tüm yıla yayılması, geceleme sayılarının kısalması, nitelikli personel gibi konulardaki sorunları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ilettiklerini ve olumlu yanıtlar aldıklarını aktardı.

        - "Her sektörde 'kayıt dışı' var"

        Antalya'da konut alan yabancıların, konutları turizm sezonunda kiralamalarının, kiralık tatil evleri ve villa ticaretine yönelmelerinin kayıt dışı ekonominin oluşmasına neden olduğunu vurgulayan Bahar, bunu önlemek amacıyla "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin hazırlandığını anımsattı.

        Bahar, "Henüz kanun tasarısı niteliğinde olan bu düzenleme turizm sektörümüz açısından olumlu karşılansa da daha koruyucu, daha kapsamlı, daha sıkı tedbirlerin uygulandığı bir çalışmanın genel kuruldan kabulünü bekliyoruz." dedi.

        "Kayıt dışı"nın ciddi bir problem olduğuna işaret eden Bahar, hemen hemen her sektörde bu sıkıntının yaşandığını söyledi.

        Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini belirten Bahar, "Günübirlik kiralamada, kişisel bakımda, sağlık turizminde, 'rent a car'da, 49 meslek grubunda kayıt dışı var. Bunu önlemek sadece valiliğin, emniyetin yapacağı iş değil, topyekun mücadele gerektiriyor. Ruhsatsız yerin, şikayet edilmesi gerekiyor. Farkındalık olsun diye 'Alo 107 ihbar hattı' kurulmasını istedik." diye konuştu.

        Antalya'da yabancıların konut alışında artış yaşandığına da değinen Bahar, tarım arazilerinde yabancılaşmanın önüne geçilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

        - Çatıya yapılan GES, enerji maliyetini düşürdü

        ATSO olarak GES yatırımlarına büyük önem verdiklerine işaret eden Bahar, "Hizmet binası çatısına güneş enerji santrali montajı tamamlandı. Binamızın yıllık yaklaşık 3 milyon lira olan enerji maliyetinin, bu yatırımla 1,8 milyon liraya düşmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        ATSO'da, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kurulduğunu hatırlatan Bahar, merkezle iş dünyasının ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarına uğramasının önüne geçmeyi amaçladıklarını anlattı.

        İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan İller Arası Rekabet Endeksi'ni, en önemli yol haritalarından biri olarak gördüklerini vurgulayan Bahar, Antalya'nın bu yılki raporda 4. sıraya yükseldiğini kaydetti.

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