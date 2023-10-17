Antalya'da kazı çalışmaları tamamlanan Hıdırlık Kulesi'nin seyir terasıyla cazibesi artacak Antalya'nın simgeleri arasında yer alan ve kazı çalışmaları tamamlanan Hıdırlık Kulesi çevresinde, antik dönem kalıntı ve eserlerin sergileneceği, deniz manzarasının görülebileceği seyir terası yapılacağı bildirildi.

Antalya'nın simgeleri arasında yer alan ve kazı çalışmaları tamamlanan Hıdırlık Kulesi çevresinde, antik dönem kalıntı ve eserlerin sergileneceği, deniz manzarasının görülebileceği seyir terası yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ikinci yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus'un yaptırdığı tahmin edilen kulede, 2020'de başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı.

Kule çevresini kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, 93 yıllık buz fabrikası, antik hamam kalıntıları, mozaikler ve kale suru kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin tarihi alanları gezebilmeleri için Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, ortaya çıkarılan antik dönem kalıntılarının zemin altında kalan kısımlarını yakından görebilme fırsatı sağlayacak yürüyüş yolları oluşturulacak.

Ziyaretçiler yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.

Projede alanı çevreleyen korkuluklar, falezlerin siluetini etkilememesi için şeffaf cam ve rüzgardan etkilenmemesi için de boşluklu şekilde hazırlanacak.

Ayrıca bölgede, kalıntıların ve tüm alanın aydınlatmasına yönelik de çalışma yapılacak.