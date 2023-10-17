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        Serik'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin bahçe kapısına çarpıp takla atması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:34
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        Serik'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin bahçe kapısına çarpıp takla atması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Merve M.'nin kullandığı 34 HB 4281 plakalı otomobil, Gedik Mahallesi'nde yol kenarındaki bir evin demir bahçe kapısına çarpıp, takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 9 yaşındaki oğlu Erin M. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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