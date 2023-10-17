Serik'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin bahçe kapısına çarpıp takla atması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin bahçe kapısına çarpıp takla atması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Merve M.'nin kullandığı 34 HB 4281 plakalı otomobil, Gedik Mahallesi'nde yol kenarındaki bir evin demir bahçe kapısına çarpıp, takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 9 yaşındaki oğlu Erin M. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.