Serik'te şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.
Giriş: 18.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:10
Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.
Ali Gür'ün (81) kullandığı 58 DU 287 plakalı traktör, Kırbaş Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.
Kazada Gür, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.