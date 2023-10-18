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        Alanya'da tüneldeki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin tüneldeki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:29
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        Alanya'da tüneldeki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin tüneldeki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Ahmet Göknar (48) idaresindeki 07 YIY 52 plakalı otomobil, Elikesik Mahallesi D-400 kara yolundaki tünelde bulunan bariyerlere çarparak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Göknar ile otomobildeki Ali Kaya'nın (48) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

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