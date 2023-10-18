Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 10 yaşındaki kuzenini öldürüp, 3 yakınını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla saldırdığı 10 yaşındaki kuzenini öldürüp, teyzesi ve 2 kuzenini de yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 10 yaşındaki kuzenini öldürüp, 3 yakınını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakla saldırdığı 10 yaşındaki kuzenini öldürüp, teyzesi ve 2 kuzenini de yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıl hapis cezası verildi.

        5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus E.Ş. (30) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün babaannesi Nurten Gebeş, babası Tayfun Gebeş ve amcası Ferdi Gebeş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada, söz verilen sanık, olay sırasında uyuşturucunun etkisi altında olduğunu savunarak "Pişmanım, vicdan azabı duyuyorum. Mahkemenin vereceği bir cezadan kaçmaya çalışmıyorum. Tedavi görmek istiyorum ve sonrasında mahkemenin devamını talep ediyorum." dedi.

        Ferdi Gebeş, Tayfun Gebeş ve Nurten Gebeş, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti 10 yaşındaki Alparslan Ali Gebeş'i öldürmesinden dolayı sanığa "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Ayrıca sanık, Ferdi ve Tayfun Gebeş'i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 15 yıl ve Nurten Gebeş'i "kasten basit yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Doğuyaka Mahallesi'nde 15 Mart 2023'te Yunus E.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle apartman girişinde kuzenleri Tayfun ve Ferdi Gebeş'i bıçakla yaralayıp daha sonra aynı binadaki bir dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş ve 10 yaşındaki kuzeni Alparslan Ali Gebeş'i bıçaklamıştı.

        Yaralılardan Alparslan Gebeş hastanede yaşamını yitirmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!
        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler

        Benzer Haberler

        Alanya'da denizde hortum oluştu
        Alanya'da denizde hortum oluştu
        Alanya'da tüneldeki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Alanya'da tüneldeki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
         Bulgaristan sınır kapılarında TIR'cıların 'analiz' çilesi
         Bulgaristan sınır kapılarında TIR'cıların 'analiz' çilesi
        Serik'te şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
        Serik'te şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
        Serik Kaymakamı Şahin, kavgada yaralanan 2 jandarma personelini ziyaret ett...
        Serik Kaymakamı Şahin, kavgada yaralanan 2 jandarma personelini ziyaret ett...
        Antalya, Isparta ve Burdur'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı prot...
        Antalya, Isparta ve Burdur'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı prot...