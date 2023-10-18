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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Şekeronya" oyununu sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Şekeronya" isimli müzikli çocuk oyununu yarın beğeniye sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:47
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Şekeronya" oyununu sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Şekeronya" isimli müzikli çocuk oyununu yarın beğeniye sunacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Ergüven'in yazdığı, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eser, Fatih Şanal tarafından sahneye konuluyor.

        Eserin dekoru Ömer Gündüz, kostümleri Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Özkan imzası taşıyor.

        Oyunda, ülkesinden kaçan, Şekeronya'nın haylaz çocuğu "Fırıldak"ın eve dönüş hikayesi anlatılıyor.

        Eserde, "Fırıldak"ı Serap Demirhan, "Zeytin"i Betül Uzunoğlu Oruç, "Tombiş"i Engin Yaman, "Karabaş"ı Baha İşler, "Kırmızı Başlıklı Kız"ı Müge Yıldıran, "Kurt"u Erdi Can Aybaş, "Soprano Horoz"u Ceren Aytekin, "Büyücü"yü Müge Günaydın canlandıracak.

        Antalya DOB bale sanatçılarının eşlik edeceği "Şekeronya", yarın saat 11.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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