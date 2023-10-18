Antalya OSB'li sanayiciler Bosna Hersek'te iş insanlarıyla buluştu

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firmalardan 34 kişilik heyet, yeni ihracat anlaşmaları ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Bosna Hersek'e ticari ziyaret gerçekleştirdi.

Antalya OSB heyeti, ilk olarak Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Ticaret Müşaviri Atalay Aydoğdu'yu ziyaret ederek, ülkenin ekonomik, sosyolojik, siyasi durumu ve Türkiye ile ilişkileri hakkında bilgi adı.

Bosna Hersek Ticaret Bakanı Amir Hasicevic'in başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıya katılan heyet, ülkede yapabilecekleri yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu. OSB Bölge Müdürü İlhan Metin de Antalya OSB'de yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Antalyalı sanayiciler, Saraybosna ziyareti kapsamında işbirlikleri, yeni ihracat anlaşmaları ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla da Bosna'daki 168 firma ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Saraybosna'da Ziraat Bank Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Suer ile bir araya gelen heyet, daha sonra bazı firmaları fabrikalarında incelemelerde bulundu.