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        Kolombiyalı okçu Enriquez, olimpiyat kotasını "Türk sistemi" ile almayı amaçlıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - 2023 Pan Amerikan Oyunları'ndan olimpiyat kotasını elde etmeyi amaçlayan Kolombiyalı okçu Jorge Enriquez, Türk Milli Takımı ile Antalya'da kamp yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:33
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        Kolombiyalı okçu Enriquez, olimpiyat kotasını "Türk sistemi" ile almayı amaçlıyor
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        SÜLEYMAN ELÇİN - 2023 Pan Amerikan Oyunları'ndan olimpiyat kotasını elde etmeyi amaçlayan Kolombiyalı okçu Jorge Enriquez, Türk Milli Takımı ile Antalya'da kamp yapıyor.

        Türkiye, 2013'te başlatılan ve dünyada "Türk sistemi" olarak kabul edilen Olimpiyatın Gençleri Milli Takımlar ve Altyapıda Gelişim Programı sayesinde elde edilen başarılarla son yıllarda okçulukta dünyaya adını sıklıkla duyurmaya başladı.

        Belirlenen yetenekli sporcuların 13-14 yaşlarından itibaren yılın 200 gününden fazla kamp yapması ile beslenmesinden sosyal hayatlarına kadar belirli bir düzen içerisinde yaşamasını sağlayan program dünyaya örnek oldu.

        Son 2 yılda uluslararası şampiyonlarda 90 madalya almayı başarmanın yanı sıra olimpiyat madalyasının da elde edilmesi farklı ülkelerin Türk okçuluğuna ilgi duymasını sağladı.

        Türkiye'ye kamp yapmak için gelen yabancı sporcular, hem bu programın işleyişi hakkında bilgi alıyor hem de Türk Milli Takımı ile ortak kamplar düzenliyor.

        Bu yıl o ülkeler arasında Kolombiya da yer alıyor. Ülkenin en başarılı sporcularından Jorge Enriquez, antrenörü Julian Garcia ile Antalya'ya gelerek Amerika kıtasından olimpiyat kotası elde edecek sporcuların belirleneceği Pan Amerikan Oyunları öncesinde Okçuluk Milli Takımı ile kampa girdi.

        - Yusuf Göktuğ Ergin: "Son 2 yılı 90 madalya ile kapattık"

        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, milli takımın kamp yaptığı Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunun elde ettiği başarılarla artık dünyada ortak kamp yapılmak istenen ülkelerin başında geldiğini ifade etti.

        Dünyanın Türkiye'nin başarılarını nasıl yakaladığını merak ettiğini aktaran Ergin, şunları kaydetti:

        "Mete Gazoz ile kazandığımız başarıların yanı sıra gençlerde, makaralı yaylar gibi birçok alanda kazandığımız madalyalar var. Son 2 yılı 90 madalya ile kapattık. Bu durum ülkelerin daha da meraklanmasına yol açmasının yanı sıra bizim çalışmamıza dahil olarak gelişim programlarını planlamalarını sağladı. Bu durum Türk okçuluğu için gurur kaynağı. Yabancı ülkelere ve sporculara Türk misafirperverliğini göstererek dünya okçuluğunun global anlamda kalkınmasını, daha ileriye gitmesini sağlarken hem de kendi sporcularımızın tanınırlığının artması için mücadele ediyoruz."

        - Enriquez: "Burada kendimi geliştirdiğime inanıyorum"

        Kolombiyalı okçu Jorge Enriquez ise Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        Antalya'daki tesislerin kusursuz olduğunu dile getiren Enriquez, "Türkiye'de yeni bir antrenman metodu ile karşılaştım. Burada olmak benim bilgi birikimimi ve öz güvenimi arttırdı. Çok mutluyum. Türkiye'ye bizi kabul etikleri için teşekkür ediyorum. Burada sporcular için her şey düşünülmüş. Burada kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Türk Milli Takımı ve Mete Gazoz gibi bir şampiyonla antrenman yaptığım için çok mutluyum." diye konuştu.

        Antrenör Julian Garcia da Türkiye gibi bir ülkenin tecrübesine ihtiyaçları olduğu için Antalya'ya geldiklerini söyledi.

        Olimpiyat kotası almak için mücadele edeceklerini anlatan Garcia, "Olimpiyat yolunda Türk Milli Takımı'nın yardımına ihtiyacımız vardı. Türkiye'ye gelmeyi tercih ettik. Mete Gazoz gibi olimpiyat ve dünya şampiyonu bir sporcu da burada. Dünyadaki klasik yaylar içerisindeki en iyi antrenman, çalışma sistemi Türk Milli Takımı'nda. Biz de bu sistemi yakından görmek, bu tecrübeden faydalanmak, sporcumuzun Türk sporcularla antrenman yaparak güçlü olmasını sağlamak amacıyla Türkiye'ye geldik." ifadelerini kullandı.

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