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        İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarından "Selam Türk'ün Bayrağına" konseri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Selam Türk'ün Bayrağına" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:19
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        İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarından "Selam Türk'ün Bayrağına" konseri
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Selam Türk'ün Bayrağına" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Türk Sanat Müziği İcra Heyeti sahne aldı.

        Şef Aydemir Tuncer yönetimindeki konserde, sanatçılar Anadolu'dan Asya'ya ve Balkanlar'dan Kafkaslara kadar Türk coğrafyasının sevilen eserlerini seslendirdi.

        Sahnede sanatçılara, konservatuvarın Türk Halk Oyunları Bölümü dansçıları da eşlik etti.

        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar ayakta alkışlandı.

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