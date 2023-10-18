Antalya'da kiraladığı evde sahte alkol üreten şüpheli yakalandı

Antalya'da kiraladığı evde sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde sahte alkol üretilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada kiralık olduğu tespit edilen eve düzenlenen operasyonda 910 litre etil alkol, 1650 litre sahte bandrollü içki, 2 bin 380 sahte bandrol, 30 bin marka etiketi ve 1485 çeşitli markalara ait boş şişe ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.