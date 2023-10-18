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        Antalya'da karakulak su içerken görüntülendi

        Antalya'da nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak, su içerken fotokapan tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:36 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:36
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        Antalya'da karakulak su içerken görüntülendi
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        Antalya'da nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak, su içerken fotokapan tarafından kaydedildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğünce yaban hayatı çeşitliliğini görüntülemek için ilin dağlık ve ormanlık bölgelerine fotokapanlar konuldu.

        Bu fotokapanlardan biri, karakulakı (Caracal caracal) su içerken görüntüledi. Görüntülerde, kayalıklar arasındaki birikintiden su içen hayvanın bölgeden ayrılması yer alıyor.

        Müdürlüğün sosyal medya hesabından ise bu anlar "Kendini gizlemekte usta olan karakulak, nasıl da yakaladık seni! Nasıl susamışsın sen öyle." ifadeleriyle paylaşıldı.

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