Antalya Bilim Festivali yarın başlayacak

Kepez Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Antalya Bilim Festivali (BİLİMFEST) yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dokumapark'ta saat 11.00'de kapılarını açacak festivalde, her yaşa hitap eden yüzlerce bilimsel atölyeler, bilim gösterileri ve yeni teknoloji ürünleri sergilenecek.

BİLİMFEST'te T-129 ATAK helikopteri, taktik tekerlekli zırhlı araç Pusat, Bozdoğan, Gökdoğan, Ejder Yalçın 4X4, kirpi, vuran, Batuhan, taktik tekerlekli zırhlı araçlar (TTZA), zırhlı muharebe araçları, Sak botu başta olmak üzere önemli araçlar sergilenecek.

TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜMOSAN, TUSAŞ, TURKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, üniversiteler, teknokentler başta olmak üzere yerli ve milli teknoloji üreten kurumlar katılacak.

Festival, 22 Ekim'e kadar sürecek.