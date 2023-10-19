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        Antalya'da alışveriş merkezinin dış cephesine siyah kurdele yansıtıldı

        Antalya'da bir alışveriş merkezinin dış cephesine, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak amacıyla siyah kurdele yansıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 00:13 Güncelleme: 19.10.2023 - 00:30
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        Antalya'da alışveriş merkezinin dış cephesine siyah kurdele yansıtıldı
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        Antalya'da bir alışveriş merkezinin dış cephesine, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak amacıyla siyah kurdele yansıtıldı.

        İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilirken, ülkenin birçok yerinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri sürüyor.

        Antalya'da ise kent merkezindeki MarkAntalya AVM'nin dış cephelerine ışıklandırma sistemiyle siyah kurdele yansıtıldı.

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