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        Serik'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:42
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        Serik'te Muhtarlar Günü kutlandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Barçın, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Her yıl 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kutlandığını hatırlatan Barçın, muhtarların mahalle ve köy sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracılık rolü üstlendiğini belirtti.

        Törene Kaymakam Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile muhtarlar katıldı.

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