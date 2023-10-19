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        Antalya'da üniversite öğrencisini öldüren aşçının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi

        Antalya'da özel yurtta üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına yapılan itiraz reddedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:27
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        Antalya'da üniversite öğrencisini öldüren aşçının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
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        Antalya'da özel yurtta üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına yapılan itiraz reddedildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce M.S.T'yi öldürmekle yargılanan sanık İ.G. hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına sanık avukatı tarafından akıl sağlığına ilişkin geçerli rapor alınmadan karar verildiği, suç vasfında hata yapıldığı ve indirim hükümlerinden yararlandırılmadığı gerekçesiyle itiraz edildi.

        Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi aldığı kararla itirazı reddetti.

        Ret kararının gerekçesinde, sanığın maktulü 35 yerinden bıçaklamak suretiyle "eziyet çektirmek suretiyle insan öldürme" suçunu oluşturduğu ve iddia, savunma, tanık beyanları, olay yeri inceleme, el koyma tutanakları, otopsi raporu ile tüm dosya içeriğine göre, suçun sübutunun kabulünde isabetsizlik görülmediği kaydedildi.

        Gerekçede, sanığın ceza ehliyeti yönünden alınan raporun denetime açık ve hükme yeterli olduğu, bu hususlarda hukuka aykırılık bulunmadığı vurgulandı.

        Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda 7 Aralık 2021 tarihinde, aşçı olarak çalışan İ.G. (38), Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi M.S.T'yi (18), henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

        Şüpheli İ.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        Olayla ilgili görülen duruşmalarda "gizlilik kararı ve yayın yasağı" kararı verilmişti.

        Yargılama sonunda sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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