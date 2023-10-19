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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:38 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:38
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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

        9-16 Ekim'de gerçekleştirilen denetimlerde 1326 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

        Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında da 168 araç sürücüsü ve 224 yolcu olmak üzere toplamda 392 yol kullanıcısına eğitim verildi.

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