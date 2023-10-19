Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması yapılacak

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması, 16-19 Kasım'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması, 16-19 Kasım'da yapılacak.

        Nirvana Hotels'in ana sponsorluğunda bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek organizasyonun teması bisiklet turizmi olacak.

        İlk yıl 24 ülkeden 561 sporcunun yer aldığı yarışmada geçen sene 1065 bisikletçi mücadele etti. Bu yıl ise organizasyona daha fazla yerli ve yabancı sporcunun katılması bekleniyor.

        Yarışma için 23 Ekim Pazartesi günü lansman gerçekleştirilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!
        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Uyuz hastası zehir taciri tulumla yakalandı!
        Uyuz hastası zehir taciri tulumla yakalandı!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Gayrimenkul sektöründe istihdam rekoru
        Gayrimenkul sektöründe istihdam rekoru
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Sea To Sky Enduro Yarışları orman etabıyla devam etti
        Sea To Sky Enduro Yarışları orman etabıyla devam etti
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Bakan Kacır, Antalya Bilim Festivali'nin açılışında konuştu:
        Bakan Kacır, Antalya Bilim Festivali'nin açılışında konuştu:
        Bakan Kacır: Teknofestler ile toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı geliş...
        Bakan Kacır: Teknofestler ile toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı geliş...
        Hobi olarak başladığı grafitiyle mekanları renklendiriyor
        Hobi olarak başladığı grafitiyle mekanları renklendiriyor
        Üniversiteli Sami'nin başını satırla kesen sanığın cezasına itiraz, reddedi...
        Üniversiteli Sami'nin başını satırla kesen sanığın cezasına itiraz, reddedi...