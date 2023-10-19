Antalya'da "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması yapılacak

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da organize edilen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması, 16-19 Kasım'da yapılacak.

Nirvana Hotels'in ana sponsorluğunda bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek organizasyonun teması bisiklet turizmi olacak.

İlk yıl 24 ülkeden 561 sporcunun yer aldığı yarışmada geçen sene 1065 bisikletçi mücadele etti. Bu yıl ise organizasyona daha fazla yerli ve yabancı sporcunun katılması bekleniyor.

Yarışma için 23 Ekim Pazartesi günü lansman gerçekleştirilecek.