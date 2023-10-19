Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Bilim Festivali kapılarını açtı

        Kepez Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Antalya Bilim Festivali'nde (BilimFEST) yeni teknoloji ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Bilim Festivali kapılarını açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kepez Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Antalya Bilim Festivali'nde (BilimFEST) yeni teknoloji ürünler sergilendi.

        Dokumapark'taki 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen festivale, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜMOSAN, TUSAŞ, TURKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, üniversiteler, teknokentler başta olmak üzere yerli ve milli teknoloji üreten kurumların yanı sıra üniversiteler, okullar ve çeşitli kamu kurumları katıldı.

        Festivalde, her yaşa hitap eden bilimsel atölyeler, bilim gösterileri ve yeni teknoloji ürünleri sergilendi.

        Ziyaretçiler, özellikle Türk savunma sanayinin yerli ve milli ürünlerine ilgi gösterdi.

        Festivalde ayrıca BilimFest Proje Yarışması'nda finale kalan çalışmaların tanıtımı yapıldı. Festivalde ayrıca çeşitli atölye çalışmaları ile konferanslar düzenlendi.

        Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye'de 'TEKNOFEST Gençliği" olarak bilinen kuşağın modern dünyanın hangi yöne gittiğini takip ettiğini, geleceğe yönelik kurdukları hayallerin peşinden koştuğunu söyledi.

        Devletin de bu gençlere güzel ufuklar çizdiğini ifade eden Tütüncü, festivalin Antalya'da bilim heyecanını farklı bir noktaya taşıdığını kaydetti.

        Festivale 220'den fazla firma ve kurumun katıldığını aktaran Tütüncü, "Geçen yıl bu rakamın yarısı kadar katılımcı vardı. Heyecan her geçen yıl büyüyor. Önümüzdeki yıllarda çok büyük bir heyecanla festivali yapmaya devam edeceğiz. Artık yeni yüzyıl bilimle, fenle Türk'ün, Türkiye'nin asrı olacaktır." dedi.

        Festival, 22 Ekim'e kadar sürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Bebeğini gömen anne hakkında yeni gelişme!
        Bebeğini gömen anne hakkında yeni gelişme!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Sea To Sky Enduro Yarışları orman etabıyla devam etti
        Sea To Sky Enduro Yarışları orman etabıyla devam etti
        Antalya'da "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması yapılacak
        Antalya'da "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması yapılacak
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Bakan Kacır, Antalya Bilim Festivali'nin açılışında konuştu:
        Bakan Kacır, Antalya Bilim Festivali'nin açılışında konuştu:
        Bakan Kacır: Teknofestler ile toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı geliş...
        Bakan Kacır: Teknofestler ile toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı geliş...
        Hobi olarak başladığı grafitiyle mekanları renklendiriyor
        Hobi olarak başladığı grafitiyle mekanları renklendiriyor