Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 181 kişi yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Eylül-15 Ekim döneminde çeşitli suçlardan aranan 181 kişi yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Eylül-15 Ekim döneminde çeşitli suçlardan aranan 181 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül-15 Ekim'de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 181 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında 10 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunanların da yer aldığı zanlılar, adli makamlara sevk edildi.