Serik'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya’nın Serik ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Eldar K. idaresindeki 07 EK 992 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 42 AKC 461 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile kavşakta bulunan trafik ışıklarının direklerine çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.