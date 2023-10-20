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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:55
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan; bu mücadelelerde 9 gol atıp, kalesinde 10 gol gören Akdeniz ekibi 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

        Bitexen Antalyaspor'da sakatlığı süren Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor.

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