Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, 106 yaşındaki Binnaz Yılmaz'ı ziyaret etti

        Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Binnaz Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Serik Kaymakamı Cemal Şahin tarafından evinde ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, 106 yaşındaki Binnaz Yılmaz'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Binnaz Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Serik Kaymakamı Cemal Şahin tarafından evinde ziyaret edildi.

        Kaymakam Şahin'in, Orta Mahalle'de oğlu Bahattin ve gelini Fadime Yılmaz ile yaşadığı evde Yılmaz'a gerçekleştirdiği ziyarete, Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta ile Sosyal Hizmetler Müdürü Meral Yılmaz da eşlik etti.

        Serik Kaymakamı Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında ilçedeki 100 yıllık çınarları ziyaret ettiklerini söyledi.

        Yılmaz'ın 1917 doğumlu olduğunu bildiren Şahin, şöyle konuştu:

        "Binnaz teyzemiz 106 yaşına sıhhatli bir şekilde gelmiş. Hala ihtiyaçlarını kendisi görüyor. Ağzı dualı bir teyzemiz. Zaman zaman bizde gelerek kendisini ziyaret ediyoruz. Duasını alıyoruz. Kendisi bu konuda çok iddialı. Benim dualarım çok makbul olur diyor. Allah bizleri dua edenlerimizden geri bırakmasın. Onları başımızdan eksik etmesin. Çünkü onlar bu memlekete bir sürü hayırlı evlatlar verdiler. Oğlu ve gelini teyzemize çok iyi bakıyor. Bu da iyi bir evlat örneği ve ayrı bir fedakarlık."

        Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Binnaz Yılmaz da "Allah sizlerden razı olsun, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." dedi.

        Kaymakam Şahin, ziyaretin sonunda Yılmaz'a Türk bayrağı hediye etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        Sahte saç boyası uyarısı!
        Sahte saç boyası uyarısı!
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, Antalya Adli Tıp Günleri Toplantısı'nda konuştu: (1)
        Adalet Bakanı Tunç, Antalya Adli Tıp Günleri Toplantısı'nda konuştu: (1)
        Bakan Tunç: BM Güvenlik Konseyi, savaş konseyi gibi davranıyor
        Bakan Tunç: BM Güvenlik Konseyi, savaş konseyi gibi davranıyor
        Antalya'da arkadaşını başından vurarak ölümüne neden olan sanığın müebbet h...
        Antalya'da arkadaşını başından vurarak ölümüne neden olan sanığın müebbet h...
        Belek ve Kızılot sahillerinden bu yıl 150 bin caretta caretta yavrusu deniz...
        Belek ve Kızılot sahillerinden bu yıl 150 bin caretta caretta yavrusu deniz...
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Antalya turizminde 'Gazze' tedirginliği
        Antalya turizminde 'Gazze' tedirginliği