Antalyaspor, Gaziantep FK maçına hazır
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.
Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Bitexen Antalyaspor kafilesi, öğleden sonra özel uçakla Gaziantep'e gidecek.