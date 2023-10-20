Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Muratpaşa Belediyesi Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetiyle işbirliği protokolü imzaladı

        Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, afetlerde kesintisiz haberleşmeyi amaçlayan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetiyle (TRAC) işbirliği protokolü imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muratpaşa Belediyesi Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetiyle işbirliği protokolü imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, afetlerde kesintisiz haberleşmeyi amaçlayan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetiyle (TRAC) işbirliği protokolü imzaladı

        Muratpaşa Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törende Başkan Ümit Uysal, işbirliği sayesinde telsiz haberleşme sistemi tesis etmeyi ve bu sistemi kullanabilecek gönüllüler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Uysal, Antalya'yı olası bir afette arama ve kurtarma eğitimi almış, depolama alanları oluşmuş, arama kurtarma köpekleri yetiştirmiş ve alternatif bir afet haberleşme sistemi oluşturmuş bir kente dönüştürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa da afetlerde yerel yönetimlerle el ele vermenin gerekliliğine dikkati çekti.

        İmzalanan protokolle acil durum anında haberleşmenin kesintiye uğramaması için telsiz haberleşme eğitimleri verilmesi planlanıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Antalya Adli Tıp Günleri'nde konuştu:
        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Antalya Adli Tıp Günleri'nde konuştu:
        Antalyaspor, Gaziantep FK maçına hazır
        Antalyaspor, Gaziantep FK maçına hazır
        Adalet Bakanı Tunç, Antalya Adli Tıp Günleri Toplantısı'nda konuştu: (2)
        Adalet Bakanı Tunç, Antalya Adli Tıp Günleri Toplantısı'nda konuştu: (2)
        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, 106 yaşındaki Binnaz Yılmaz'ı ziyaret etti
        Serik Kaymakamı Cemal Şahin, 106 yaşındaki Binnaz Yılmaz'ı ziyaret etti
        Adalet Bakanı Tunç, Antalya Adli Tıp Günleri Toplantısı'nda konuştu: (1)
        Adalet Bakanı Tunç, Antalya Adli Tıp Günleri Toplantısı'nda konuştu: (1)
        Bakan Tunç: BM Güvenlik Konseyi, savaş konseyi gibi davranıyor
        Bakan Tunç: BM Güvenlik Konseyi, savaş konseyi gibi davranıyor