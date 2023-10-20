Muratpaşa Belediyesi Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetiyle işbirliği protokolü imzaladı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, afetlerde kesintisiz haberleşmeyi amaçlayan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetiyle (TRAC) işbirliği protokolü imzaladı

Muratpaşa Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törende Başkan Ümit Uysal, işbirliği sayesinde telsiz haberleşme sistemi tesis etmeyi ve bu sistemi kullanabilecek gönüllüler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Uysal, Antalya'yı olası bir afette arama ve kurtarma eğitimi almış, depolama alanları oluşmuş, arama kurtarma köpekleri yetiştirmiş ve alternatif bir afet haberleşme sistemi oluşturmuş bir kente dönüştürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa da afetlerde yerel yönetimlerle el ele vermenin gerekliliğine dikkati çekti.

İmzalanan protokolle acil durum anında haberleşmenin kesintiye uğramaması için telsiz haberleşme eğitimleri verilmesi planlanıyor.