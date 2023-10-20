Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sea To Sky Enduro Yarışları sky etabıyla devam etti

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve önceki gün başlayan Sea To Sky Enduro Yarışları, sky etabıyla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sea To Sky Enduro Yarışları sky etabıyla devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve önceki gün başlayan Sea To Sky Enduro Yarışları, sky etabıyla devam etti.

        Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edilen, dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından olan yarışların sky etabı, 40 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

        Etaptaki en iyi dereceyi, Güney Afrikalı Travis Teasdale 1 saat 21 dakika 36 saniye ile elde etti. Teasdale'yi aynı ülkeden Matt Green 1 saat 21 dakika 53 saniye, James Moore 1 saat 23 dakika 53 saniyelik derecesiyle takip etti.

        Organizasyon, yarınki dağ etabının ardından 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, Gazze'de hayatını kaybedenler için Antalya'da kılınan g...
        Adalet Bakanı Tunç, Gazze'de hayatını kaybedenler için Antalya'da kılınan g...
        Polisten kaçan sürücü kaza yaptı; 2 şüpheli gözaltında
        Polisten kaçan sürücü kaza yaptı; 2 şüpheli gözaltında
        Bakan Tunç: BM Güvenlik Konseyi, savaş konseyi gibi davranıyor (2)
        Bakan Tunç: BM Güvenlik Konseyi, savaş konseyi gibi davranıyor (2)
        AKÜREM'de tedavisi tamamlanan kartal ile şahin doğaya bırakıldı
        AKÜREM'de tedavisi tamamlanan kartal ile şahin doğaya bırakıldı
        Muratpaşa Belediyesi Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetiyle işbirliği protoko...
        Muratpaşa Belediyesi Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetiyle işbirliği protoko...
        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Antalya Adli Tıp Günleri'nde konuştu:
        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Antalya Adli Tıp Günleri'nde konuştu: