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        Alanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 00:02 Güncelleme: 21.10.2023 - 00:43
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        Alanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Alanya Dayanışma Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşu üyeleri, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Atatürk Anıtı'nda toplandı.

        İsrail ve destek veren ülkeler aleyhine slogan atan gruptakiler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepkilerini dile getirdi, çocuklar şiir okudu.

        Alanya Dayanışma Platformu Başkanı Murat Ersin Kaplan, burada yaptığı konuşmada, "İsrail balonu"nun patladığını söyledi. İsrail'in şimdi bu patlayan imajını kurtarmaya çalıştığını aktaran Kaplan, "Çizilen imajlarını çocukları öldürerek düzeltmeye çalışıyorlar. Korku imparatorluklarını hastanelerdeki çocukları, kadınları, yaralıları şehit ederek inşa etmeye çalışıyorlar. Bombalarla yıktıkları bina görüntülerini servis ederek yeni korku duvarları inşa etmek istiyorlar. Geçmiş olsun, ümmet uyandı." diye konuştu.

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