Golfte Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da başladı

Prestijli golf turnuvaları arasında gösterilen Edinburgh Dükü Kupası'nın (The Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, Antalya'da başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında dünyanın prestijli golf turnuvaları arasında gösterilen Edinburgh Dükü Kupası, Belek Turizm Merkezi'nde 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Spor, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin oyuncu olduğu ve yurtdışından da katılımcıların yer aldığı turnuvadan elde edilecek gelir, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençlerin programa kazandırılması çalışmalarına kaynak olacak.

Gloria Golf Club'da gerçekleştirilen turnuvanın finalistleri, İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Turnuvanın Türkiye ayağının koordinasyonunu üstlenen Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Yönetim Kurulu üyesi Pelin Akın Özalp, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü kuruluş yılında dünyaca bilinirliği olan golf turnuvasında Türkiye'nin ilk defa yer almasının kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

Özalp, TİKAV koordinasyonunda, gençlerin bireysel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Uluslararası Gençlik Ödül Programı'nın Türkiye'de 20. yılını da kutladıklarını ifade etti.