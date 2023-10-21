Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Golfte Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da başladı

        Prestijli golf turnuvaları arasında gösterilen Edinburgh Dükü Kupası'nın (The Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Golfte Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Prestijli golf turnuvaları arasında gösterilen Edinburgh Dükü Kupası'nın (The Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, Antalya'da başladı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında dünyanın prestijli golf turnuvaları arasında gösterilen Edinburgh Dükü Kupası, Belek Turizm Merkezi'nde 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        Spor, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin oyuncu olduğu ve yurtdışından da katılımcıların yer aldığı turnuvadan elde edilecek gelir, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençlerin programa kazandırılması çalışmalarına kaynak olacak.

        Gloria Golf Club'da gerçekleştirilen turnuvanın finalistleri, İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

        Turnuvanın Türkiye ayağının koordinasyonunu üstlenen Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Yönetim Kurulu üyesi Pelin Akın Özalp, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü kuruluş yılında dünyaca bilinirliği olan golf turnuvasında Türkiye'nin ilk defa yer almasının kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

        Özalp, TİKAV koordinasyonunda, gençlerin bireysel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Uluslararası Gençlik Ödül Programı'nın Türkiye'de 20. yılını da kutladıklarını ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Öğrencilerin geliştirdiği "Hope" arama kurtarma çalışmalarında "umut" olaca...
        Öğrencilerin geliştirdiği "Hope" arama kurtarma çalışmalarında "umut" olaca...
        Prof. Dr. Neyişçi: 15 yıl sonra yeniden yanacak ormanlar kuruyoruz
        Prof. Dr. Neyişçi: 15 yıl sonra yeniden yanacak ormanlar kuruyoruz
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı, en sıcak 6'ncı eylülü
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı, en sıcak 6'ncı eylülü
        Alanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Alanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Antalya'da kapkaç yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Antalya'da kapkaç yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Antalya'da evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştiren kişi yak...
        Antalya'da evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştiren kişi yak...