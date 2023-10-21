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        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın Antalya'da konuştu:

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ​​​​​Filistin'in tarihin en büyük soykırımını yaşadığını belirterek, "Gazze, Batılı ülkelerin alkışları arasında soykırıma uğruyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:11
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        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın Antalya'da konuştu:
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        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ​​​​​Filistin'in tarihin en büyük soykırımını yaşadığını belirterek, "Gazze, Batılı ülkelerin alkışları arasında soykırıma uğruyor." dedi.

        Yalçın, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen Eğitim‑Bir‑Sen'in 18. Türkiye Buluşması'nda yaptığı konuşmada, sorun yaratan değil çözüm üreten bir teşkilat olduklarını söyledi.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Yalçın, İsrail'in yıllardır Filistin'de işlediği savaş suçları karşısında artık "iki yüzlü" olarak nitelendirilebilecek Birleşmiş Milletler kararlarının, uluslararası anlaşmaların ve insan hakları belgelerinin anlamını yitirdiğini vurguladı.

        İsrail'in tüm savaş kurallarını hiçe sayarak Gazze'de saldırılarına devam ettiğini aktaran Yalçın, siyonizme tufan yaşatan, Aksa'nın onurunu koruyan Gazze'nin ve Aksa'nın yiğitlerini selamladığını ifade etti.

        - "İslamofobi köpürtülüyor, ırkçılık derinleşiyor"

        Yalçın, Filistin'in tarihin en büyük soykırımını yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

        "800 yıl sonra Kudüs yine esir, Aksa yine mahzun. Kudüs yine bir Zengi, yine bir Selahaddin'i bekliyor. Filistin tarihin en büyük soykırımını yaşıyor. Gazze, Batılı ülkelerin alkışları arasında soykırıma uğruyor. İki gün önce hastane saldırısında çoğu çocuk bine yakın sivil katledildi. 15 günde üçte ikisi kadın ve çocuk olmak üzere 4 binden fazla insan öldürüldü. Emperyalizmin sömürü çarkı, dişlilerini mazlumların kanıyla yağlıyor. Enerjisini, gasbettiği fakirin ekmeğinden, gücünü zombileştirilmiş kitlelerden alıyor. Ekonomik krizlerle büyüyor, insani krizlerle semiriyor. Küresel fakirliğin ve açlığın eşi görülmemiş seviyelere çıktığı, insani değerlerin toza dönüştürüldüğü, 'Yeryüzünde cenneti kuracağız' diyenlerin cinneti inşa ettiği zamanları yaşıyoruz. İslamofobi köpürtülüyor, ırkçılık derinleşiyor."

        - "Türkiye yarına ilişkin umuttur"

        İçi boşaltılmış kavramlarla üretilen gösterişli söylemlerin karanlık tabloyu örtmeye yetmediğini dile getiren Yalçın, "Bu zulüm çarkı içerisinde, başka bir dünya mümkün. Onun için Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin umuttur diyoruz." ifadesini kullandı.

        Yalçın, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak tarihsel kavşakta, insan onurunu, emeği, hak ve adaleti savunduklarını, küresel kapitalizme karşı "Dünya 5'ten, emek sermayeden büyüktür" dediklerini vurguladı.

        Enflasyon tahmininin yükselmesinin Memur-Sen olarak duruşlarının haklı göstergesi olduğuna işaret eden Yalçın, insandan, emekten, gelir dağılımında, vergide ve ücrette adaletten, insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatından yana olduklarını anlattı.

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