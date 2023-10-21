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        "5. Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı

        Antalya'dabu yıl 5'incisi düzenlenen "Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:03 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:03
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        "5. Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı
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        Antalya'dabu yıl 5'incisi düzenlenen "Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı.

        Kaş Belediyesinin desteğiyle düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başladı.

        Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, Kaş'ta birçok sportif yarışın yapıldığını belirterek, dünyanın birçok yerinden katılan sporculara başarılar diledi.

        Konuşmanın ardından meydandan start alan, marina ve Çukurbağ Yarımadası etrafında tamamlanan yarışlarda 16 ülkeden 650 sporcu mücadele etti.

        Üç kategoride yapılan yarışlarda, 6 kilometre parkurda kadınlarda Alexandra Volkova birinci, Deniz Saydam Yazgan ikinci ve Alıaksandra Dusava üçüncü oldu. Erkeklerde Mustafa Çınar birinci olurken, Bektaş Erdinç Baydar ikinciliği ve Onur Ulaş Eroğlu üçüncülüğü elde etti.

        12 kilometre parkurda kadınlarda Ekaterina Bartle birinci olurken, Sevgül Kaçak ikinci, Anastassiya Ilına üçüncü geldi, erkeklerde Pavel Tenster birinci, Gökhan Yüce ikinci ve Aleksandr Shelekhov ise üçüncü sırada yer aldı.

        21 kilometre parkurda ise kadınlarda Marina Babayants birinciliği, Berna Filibeli Eroğlu ikinciliği, Sevgi Erdem üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde de Ashley Hayes birinci, Aleksandr Antonov ikinci ve Wissem Selmi üçüncü oldu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve plaketleri verildi.

        - Yarışta rahatsızlanan 66 yaşındaki İngiliz hastaneye kaldırıldı

        Çukurbağ Yarımadası parkuru koşulduğu sırada 66 yaşındaki İngiliz Cohn Young, İnceboğaz Halk Plajı yakınında yere düştü.

        Yerden kalkamayan Young'u görne ve o esnada parkurda koşan Kaş Devlet Hastanesi doktoru ilk müdahaleyi yaptı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Young'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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