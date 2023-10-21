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        Antalya'da müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde tekstil malzemelerinin depolandığı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:28
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        Antalya'da müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde tekstil malzemelerinin depolandığı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şafak Mahallesi 4283 Sokak'ta terzi Mustafa Ordu'nun tekstil malzemelerini depoladığı müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İçerisinde çok sayıda tekstil malzemesinin olduğu ev, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında yaralanan Mustafa Ordu'nun tedavisi ambulansta yapıldı.

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