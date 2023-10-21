Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Güneş Mahallesi Yeni Hal Caddesi'nde Ahmet Alp'in (26) kullandığı 07 FCV 80 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Aktaş'ın (51) kullandığı 07 AFU 15 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar refüje çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Alp'i polis ve vatandaşlar bulunduğu yerden çıkartırken, sağlık ekipleri de sedyeye alarak ambulansta ilk tedavisini gerçekleştirdi.
Otomobil sürücüsü Aktaş, kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, hayati tehlikesi bulunmayan Alp ise hastaneye kaldırıldı.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.