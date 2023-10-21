Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:34 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Güneş Mahallesi Yeni Hal Caddesi'nde Ahmet Alp'in (26) kullandığı 07 FCV 80 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Aktaş'ın (51) kullandığı 07 AFU 15 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar refüje çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Alp'i polis ve vatandaşlar bulunduğu yerden çıkartırken, sağlık ekipleri de sedyeye alarak ambulansta ilk tedavisini gerçekleştirdi.

        Otomobil sürücüsü Aktaş, kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, hayati tehlikesi bulunmayan Alp ise hastaneye kaldırıldı.

        Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Antalya'da müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
        The Duke of Edinburgh Cup, Antalya'da başladı
        The Duke of Edinburgh Cup, Antalya'da başladı
        Memur-Sen Başkanı Yalçın: Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin u...
        Memur-Sen Başkanı Yalçın: Türkiye, zalime sıkılmış yumruk, yarına ilişkin u...
        "5. Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı
        "5. Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı
        Özgür Özel'den delegelere: Önce CHP sonra da iktidarı değiştireceğinizden k...
        Özgür Özel'den delegelere: Önce CHP sonra da iktidarı değiştireceğinizden k...
        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın Antalya'da konuştu:
        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın Antalya'da konuştu: