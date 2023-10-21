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        Antalya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:50
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        Antalya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Zırlankaya Mahallesi'nde 12 Ekim'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan ve Ahmet Yavuz ile Şerife Bozkurt'un öldüğü, 2'si jandarma personeli 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı ve olayda kendisi de yaralandığı belirtilen İ.Ş. hastanedeki tedavisi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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