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        Antalya'da yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:08
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        Antalya'da yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenigün Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evde bulunan 5 kişi ile köpek, çevredekilerin de yardımıyla binadan çıktı. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadını, yangını görerek gelen iki kuryenin evden çıkardığı öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

        Dumandan etkilenen kuryelere sağlık ekipleri ayakta müdahalede bulundu.

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