GÜNCELLEME - Antalya'da oto lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü Antalya'nın Kepez ilçesinde bir oto lastik bayisinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir oto lastik bayisinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki oto lastik deposunda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği alevler, kısa sürede kontrol altına alındı. Lastiklerin bulunduğu depodan saat 04.00 sularında yeniden dumanlar yükseldi. Şehrin birçok yerinden görünen kara dumanlar gökyüzünü kapladı.

Depo çevresinde havalandırma boşlukları açan ekipler, yangını söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamladığı depo, kullanılamaz hale geldi.