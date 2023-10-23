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        Antalya sahillerinde yoğunluk

        Güneşli havanın etkisini yitirmediği Antalya'da, sahillerde yoğunluk sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:34 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:26
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        Antalya sahillerinde yoğunluk
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        Güneşli havanın etkisini yitirmediği Antalya'da, sahillerde yoğunluk sürüyor.

        Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 26,5 derece ölçüldüğü şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

        Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı bölgede, bazı tatilciler serinlemek için denize girdi, bazıları da plaj şemsiyelerinin altında vakit geçirdi. Bazı aileler de çocuklarıyla kumsalda oyun oynadı.

        Konyaaltı sahilinde palmiye ağaçlarının altında yürüyenlerin yanı sıra denizde kano gibi su sporları yapmayı tercih edenler de oldu.

        Antalya'da güneşli havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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