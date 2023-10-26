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        Antalya turizminde Polonya sürprizi

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yıl başından bu yana 14,5 milyon kişiyi ağırlayan Antalya'da, Polonya 1 milyon barajını aşarak en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 4'te yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:01
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        Antalya turizminde Polonya sürprizi
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yıl başından bu yana 14,5 milyon kişiyi ağırlayan Antalya'da, Polonya 1 milyon barajını aşarak en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 4'te yer aldı.

        Turizm hareketliliğinin yoğun şekilde sürdüğü Antalya, dünyanın dört bir yanından turist çekmeye devam ediyor. Sahilleri, antik kentleri, kültürel değerleri ve doğasıyla yerli ve yabancı tatilcilerin rotasında yer alan kent, yıl başından bu yana en fazla Rus turistleri konuk etti. Rusları, Almanlar ve İngilizler takip etti, Polonya ise 4'üncü sırada yer aldı.

        - "Polonya, Antalya için önemli pazar haline geldi"

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, turist rakamlarının 24 Ekim itibarıyla 14,5 milyonu aştığını ve bunun rekor yılı olan 2019'un aynı dönemine göre bir miktar üstünde yer aldığını söyledi.

        2023 yılının Rusya-Ukrayna savaşına rağmen iyi geçtiğini dile getiren Kavaloğlu, Filistin ile İsrail arasındaki gerginlik uzun sürmediği takdirde gelecek yılın bu yıldan daha iyi geçebileceğini kaydetti.

        Kavaloğlu, İsrail pazarında uçuşların durması nedeniyle rezervasyon akışlarında bir duraksama yaşandığını belirtti.

        Polonya pazarında önemli ölçüde artış yaşandığına işaret eden Kavaloğlu, "Polonya, Antalya için önemli bir pazar haline geldi. Ayrıca 12 ay boyunca hareketliliği sürecek bir pazar." dedi.

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da turizmdeki hareketliliğinin beklenenin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

        Komşu ülkelerde yaşanan krizlere rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Atmaca, "Yaz sezonu iyiydi. Kışa hazırlanıyoruz, kış sezonu da iyi gözüküyor, kongre, fuar, spor turizmi anlamında... Rezervasyonlar devam ediyor." diye konuştu.

        Atmaca, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yurt dışında önemli tanıtım çalışmalarına imza attığını, bu çalışmaların alternatif pazarların doğmasında etkin rol oynadığını belirtti.

        Bu pazarlardan birinin Polonya olduğunu ve Polonya'dan gelen turist sayısının turizmcileri şaşırttığını anlatan Atmaca, "Bu yılın en büyük sürprizi Polonya idi. Salgın öncesi 200-300'lerde olan Polonyalı turist sayısı, bu yıl 1 milyon rakamını geçti. Kaynak 4'üncü ana pazarımız haline geldi. Bu da çok büyük bir başarı. Devam edecek gibi görünüyor." dedi.

        Atmaca, yılı 15 milyonun üzerinde turist sayısıyla kapatmayı öngördüklerini kaydetti.

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