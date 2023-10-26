Kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya Limanı'na demirledi
Malta bayraklı "Azamara Pursuit" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Malta bayraklı "Azamara Pursuit" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Antalya Limanı'ndan demir aldıktan rotasını Alanya'ya çeviren 182 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.
Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 393 yolcu ve 399 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.
Kruvaziyer akşam saatlerinde Limasol’a hareket edecek.