Antalya'da ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yaralandı Antalya'nın Serik ilçesinde ahşap evde çıkan ve iki kişinin yaralandığı yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde ahşap evde çıkan ve iki kişinin yaralandığı yangın söndürüldü.

Haskızılören Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali (81) ve Fatmana Urlu'ya (80) ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen yaşlı çift evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale etmeye çalışırken ellerinden yaralanan çift, sağlık ekibince ambulansta tedavi edildi.

Yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.