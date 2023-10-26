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        Serik'teki millet bahçesine kütüphane açıldı

        Serik ilçesindeki millet bahçesine Serik Belediyesince yapılan kütüphane törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:24
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        Serik'teki millet bahçesine kütüphane açıldı
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        Serik ilçesindeki millet bahçesine Serik Belediyesince yapılan kütüphane törenle açıldı.

        Açılışta konuşan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kütüphanenin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Belediye olarak her zaman üniversite öğrencilerine destek olmaya çalıştıklarını belirten Aputkan, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine de yardımcı olduklarını aktardı.

        Aputkan, geçen yıl ihtiyacı olan öğrencilerin anne ve babasını ziyarete gitmeleri için bir defaya mahsus gidiş-dönüş yol paralarını karşıladıklarını dile getirerek, "Bunu bu sene yeniden başlatacağız. Bu müjdeyi de vermek isterim. Faydalanmak isteyen öğrenciler okul kanalıyla bize ulaşabilirler." dedi.

        Kütüphaneye kitap yardımında bulunan Antalya Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Osman Sert'e Belediye Başkanı Aputkan plaket verdi.

        Törene Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan, okul müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

        Yapılan duanın ardından kütüphane açıldı.

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