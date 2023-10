5. Antalya Turizm Fuarı sektör temsilcilerini bir araya getirdi

Yerli ve yabancı turizm paydaşlarını bir araya getiren 5. Antalya Turizm Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Antalya EXPO Center'da açılan fuarda 300 stant ve 600'ün üzerinde turizm markası yer aldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, açılışta, Türkiye'nin dünya ile rekabet gücünün en yüksek olduğu sektörün turizm olduğunu söyledi.

Dünya turizmi hızlı bir şekilde büyürken sektör temsilcileri olarak da her birinin Türkiye'nin bu büyümeden daha fazla pay alması için çalıştıklarını dile getiren Bağlıkaya, Antalya'nın da Türkiye'nin dünya turizmindeki en önemli marka destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Antalya'nın yıl sonunda 15-16 milyon düzeyinde ziyaretçiye ulaşmasının beklendiğini aktaran Bağlıkaya, bu açıdan ayrı bir övgüye hak ettiğini kaydetti.

Turizmin dünya barışına da hizmet ettiğini ifade eden Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Turizm farklı din, dil, ırk ve kültürden insanların birbirini tanımasına ve anlamasına olanak sağlayan yapısıyla dünya barışı açısından önemlidir. Bu yönüyle her turizmci bir barış elçisi olmak sorumluluğunu taşır. Ülkemiz bulunduğu konum itibarıyla zaman zaman çeşitli sorunlar yaşadı. Neredeyse felaketin her türlüsü bu coğrafyada başımıza geldi. Turizm barış ve huzur işidir. Bu nedenle turizm olumsuz olaylarda çok çabuk bozulur, kırılır."

Bağlıkaya, Türk turizmcisinin bütün olumsuzluklara karşın Türkiye turizmini ileriye taşıdığını ve taşımaya devam edeceğini bildirdi.

Turizmi ülkenin zeytin ağacı olarak nitelendiren Bağlıkaya, "Biz turizmciler başımıza ne gelirse gelsin hayatta ve ayakta kalmaya, yaşamaya, büyümeye, gelişmeye ve ülke ekonomimize katkı vermeye devam ediyoruz. Dünya turizmindeki amansız rekabette sürdürülebilir başarı için bugüne kadar olduğu gibi durmaksızın çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yılın her gününde tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne beklediklerini kaydetti.

- "Antalya, dünya turizminin bir incisi"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, turizmin radikalizmin önündeki en önemli engel olduğunu ve turizmin olduğu yerde ön yargıların kırıldığını, barış tohumları atıldığını söyledi.

Gelecekte daha huzurlu bir dünya için turizm faaliyetlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, fuarın da turizme ciddi katkı sağladığını aktardı.

Turizmin sadece acente ve otel ilişkisini kurmaktan ibaret olmadığını, büyük bir operasyon içinde çok sayıda paydaşlar, oyuncular bulunduğunu anlatan Şahin, tüm aktörleri bir araya getirmenin, yeni trendleri görmenin fuarlar sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Antalya'nın da turizmin her alanına hizmet eden bir şehir olduğunu vurgulayan Şahin, "Antalya sadece Türkiye turizminin kalbi değil, dünya turizminin de bir incisidir. Turizm olarak her türlü olanakları var, deniz, güneşin yanı sıra müthiş tarih, kültür, doğa, tarım, gastronomi şehri. Bu şehirde her türlü turizm faaliyeti yapılabilir." diye konuştu.

Şahin, alternatif turizm destinasyonlarıyla kentte 12 ay boyunca turizm yapılabildiğini dile getirerek, turizmcilere, "Turizmi sürdürülebilir yapalım, bizden sonra gelenler de Antalya'nın güzelliklerine sahip olsun. Artık denizden, kumdan ibaret turizm tatmin etmiyor, Antalya'nın eşsiz dağları, vadileri, müthiş gastronomisi var. Bunları da turizm faaliyeti içine mont edelim." çağrısı yaptı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da Antalya Turizm Fuarı'nın sektöre önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Katılımcılar, açılış sonrası fuarı gezdi.

Yerli ve yabancı turizm sektörü temsilcilerin katıldığı fuar, yarın sona erecek.