Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi- UNESCO" programı düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Antalya'da, "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi- UNESCO" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi- UNESCO" programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Antalya'da, "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi- UNESCO" programı düzenlendi.

        Side Antik Kenti içerisindeki antik tiyatroda gerçekleşen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Kültür ve Acil Durumlar Başkanlığı Direktörü Krista Pikkat, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet ve Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) Kültürel Miras Koruma Daire Başkanı Sophie Delepierre katıldı.

        Programda kentte eğitim gören ortaokul öğrencilerine, kültürel miras öğeleri ve "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" hakkında bilgi verildi.

        Side Müzesi Uzmanı Arkeolog Emine Fersiz, kültürel varlıkların korunmasının önemine yönelik sunum yaptı.

        - "Çocuklarımıza çok güveniyoruz"

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AA muhabirine, "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi"nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

        Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda öğrencilere eğitim verildiğini belirten Yazgı, "Anadolu öyle bir coğrafya ki her yeri tarihle dolu, bu nedenle korumak çok önemli. Kültür varlıklarımız bize ecdadımızın bir emaneti. Bu mirası korumak bakanlığımız, polisimiz ve jandarmamızın görevi olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdinin görevidir. Bu mirasımızın çocuklarımıza emanet olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza çok güveniyoruz. Etkinliğimizde Cumhuriyet'in 100. yılında gençlerimizi bir kültürel mirasın içerisinde, neyi koruduklarını ne kadar önemli bir göreve talip olduklarını anlatmak istedik." diye konuştu.

        Yazgı, son yıllarda Türkiye'de kültürel varlıkları korumaya yönelik önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi.

        Kaçakçılıkla mücadelede atılan adımların başarılı sonuçlandığına dikkati çeken Yazgı, "Yurdumuzdan kaçırılan eserlerin getirilmesi için çok yoğun bir çaba harcıyoruz. Son yıllarda bu anlamda inanılmaz başarılar elde ettik. Şu an tüm dünyadaki kaçakçılar Türkiye Cumhuriyeti'nden korkuyor. Çünkü bizim bir eserimiz çalınmışsa, onu gider bulur ve alır getiririz." ifadelerini kullandı.

        - "Türkiye'de yürütülen "Kültür Mirası Koruyucuları" örnek bir proje"

        UNESCO Kültür ve Acil Durumlar Başkanlığı Direktörü Krista Pikkat ise Türkiye'nin kültürel varlıkların korunmasına yönelik uygulama ve çalışmalarının oldukça başarılı olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin örnek ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Pikkat, "Türkiye, kültürel miras kaçakçılığının önlenmesinde ve mücadelesinde UNESCO çatısı altındaki en aktif ve örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi. 1970 UNESCO sözleşmesinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi, kültür mirasının kaçakçılığı, ticareti konularında eğitim verilmesidir. Türkiye toplumu bir arada tutabiliyor ve bu proje sayesinde aslında mirasının korunmasını sağlıyor. Türkiye'de yürütülen Kültür Mirası Koruyucuları örnek bir proje. Çocuklar ve gençler bizlerin geleceğidir. Onlar aldıkları bu eğitimle birlikte geleceği daha güzel inşa edecekler." şeklinde konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı
        5. Antalya Turizm Fuarı sektör temsilcilerini bir araya getirdi
        5. Antalya Turizm Fuarı sektör temsilcilerini bir araya getirdi
        Evini tahliye için gelen icra memurlarını görünce benzinle kendini yakmaya...
        Evini tahliye için gelen icra memurlarını görünce benzinle kendini yakmaya...
        Serik'teki millet bahçesine kütüphane açıldı
        Serik'teki millet bahçesine kütüphane açıldı
        Antalya'da ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yaralandı
        Antalya'da ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yaralandı
        Kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya Limanı'na demirledi
        Kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya Limanı'na demirledi