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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:59
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 suç kaydı bulunan ve kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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