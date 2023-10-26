Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 suç kaydı bulunan ve kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.