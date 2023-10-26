Serik'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sergi açıldı
Serik ilçesinde Cumhuriyet'in 100. Yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.
Serik ilçesinde Cumhuriyet'in 100. Yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.
Serik İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan kütüphane müdürü Ceyda Kocaadam, sergide, kütüphane içinde verilen seminerlere katılan çocukların yer aldığı fotoğrafların sergilendiğini belirtti.
Kocaadam, serginin 29 Ekim'e kadar açık kalacağını kaydetti.
Açılışın ardından sergi gezilirken, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Program sonunda öğrenciler ellerindeki üzerinde Atatürk resmi bulunan balonları gökyüzüne saldı.
Törene, Serik İlçe jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, Serik İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta, Kurum Müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.