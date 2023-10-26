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        Antalya'da boş apartmanın giriş katında bir kişi ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş apartmanın giriş katında bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:58
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        Antalya'da boş apartmanın giriş katında bir kişi ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş apartmanın giriş katında bir kişi ölü bulundu.

        Memurevleri Mahallesi Derya Caddesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış bir apartmanın giriş katında hareketsiz yatan birini gören belediye personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İncelemede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 51 yaşındaki Mehmet Gözüaçık olduğu tespit edildi.

        Gözüaçık'ın uzun bir süredir camide ve boş binalarda yaşadığı öğrenildi.

        Cenaze incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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