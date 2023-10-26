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        Antalya'da iş kadınını öldüren sanık ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanıyor

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:05
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        Antalya'da iş kadınını öldüren sanık ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanıyor
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Ermenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Zehra Çatal'ı (41) öldürdüğü ileri sürülen tutuklu sanık Yılmaz F. (45) ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada söz verilen sanık mağdur olduğunu öne sürerek, "Zehra Çatal beni dolandırdı. Paramı vereceğini söyledi ama oyalayarak parayı vermedi. Çocuklarım mağdur ve perişan oldu. Çocuğum üniversiteye gidecekti, gidemedi. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Müşteki avukatı ise Zehra Çatal’ın babasının karşı taraftan şikayetçi olmadığını açıklayarak, "Zehra ile babası yıllardır görüşmemektedir. Kızının mirasını da reddetmiştir. Zehra’yı büyüten dayısı ve anneannesidir. Ayrıca, 'Zehra’yı öldürdük seni de öldüreceğiz' yönünde ses kayıtları vardır. Gizli bir celse açılmasını talep ediyoruz." dedi.

        Mahkememe heyeti gizli celse talebini reddetti.

        Sanığın tutukluluk halinin devamı, sanığa ait telefonun incelenmesi ve Zehra Çatal'ın dayısı Erol G.'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar veren heyet duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir inşaat şirketine 20 Mart'ta gelen şüpheli Yılmaz F. ile şirket sahibi Zehra Çatal arasında alacak meselesinden tartışma çıktığı iddia edilmişti. Çatal'ı silahla öldüren Yılmaz F. kaçmıştı.

        Zanlı, bir ay sonra Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Yılmaz F. (45) hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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