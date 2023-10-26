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        Kumluca'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

        –Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. Yıl dönümü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:46
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        Kumluca'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
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        –Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. Yıl dönümü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen tur, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Ahmet Aliağa Bulvarından Kum Mahallesi Obalar kavşağını takip eden tur, yine Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erol Koca, etkinliğe çoğunluğu öğrenciler olmak üzere yaklaşık 300 bisikletçinin katıldığını ifade etti.

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